Боксерский клуб Германии выразил решительный протест против минного терроризма Армении

Боксерский клуб Land des Feuers ("Страна Огней"), действующий в городе Магдебург Германии, обратился к международному сообществу в связи с минной угрозой, созданной Арменией на освобожденных территориях нашей страны.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, в заявлении, адресованном международным организациям от имени боксерского клуба, говорится, что новость о том, что азербайджанский предприниматель Алиев Сахиб Иса оглу, занимающийся пчеловодством на территории села Сеидляр Кяльбаджарского района, получил ранения в результате разрыва мины 13 июля текущего года, вызвала глубокую обеспокоенность и гнев азербайджанцев, проживающих в Германии.

Этот инцидент был расценен как продолжение серьезной угрозы для жизни мирных жителей из-за мин и неразорвавшихся боеприпасов, заложенных армянами на территории Азербайджана, а также явная демонстрация неуважения к нормам и принципам международного права.

Было доведено до сведения, что минный терроризм, совершенный Арменией против нашей страны, привел к гибели или ранению военнослужащих и гражданских лиц Азербайджана, и что эта угроза создает большие препятствия для возвращения бывших вынужденных переселенцев в свои родные края, а также проводимым в регионе реставрационным и восстановительным работам.

Боксерский клуб Land des Feuers призвал международные организации и спортивную общественность оказать сильное давление на Армению, чтобы она предоставила нашей стране точные карты минных полей, а также сотрудничать с международными организациями по борьбе с минами, такими как Служба по разминированию ООН (UNMAS).

В то же время еще раз была подчеркнута необходимость предоставления Азербайджану технической помощи по разминированию территорий.