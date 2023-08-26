Азербайджанская община в Литве обратилась в ООН

Действующая в Литве Ассоциация азербайджанцев "Гюняш" обратилась к международной общественности с просьбой о поддержке мирных усилий нашей страны.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Государственного комитета по работе с диаспорой АР.

В заявлении, направленном от имени ассоциации в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Женеве, говорится, что литовцы азербайджанского происхождения испытывают глубокую обеспокоенность нынешней ситуацией, сложившейся в регионе Южного Кавказа в результате недопустимых действий реваншистски настроенных сил в Армении и армянской диаспоры.

Отмечается, что в результате оккупационной политики Армении за 30 лет Карабахский регион Азербайджана превратился в руины, а актуальные проблемы, оставшиеся после войны 2020 года, остались нерешенными.

В результате взрывов мин, заложенных вооруженными силами Армении, до сих пор погибло и ранено более 300 азербайджанских гражданских лиц и военнослужащих. Действия армянской стороны, не предоставившей Баку точных карт минных полей, можно расценивать как грубое нарушение норм и принципов международного права.

В соответствии с этим было вновь упомянуто, что Азербайджан, доказавший свою приверженность региональному сотрудничеству на примере соседней Грузии, пытается защитить свой суверенитет в соответствии с международным правом, в том числе над транспортными и коммуникационными путями, и что дорога Ханкенди - Лачын открыта.

Ассоциация азербайджанцев "Гюняш" на таком критическом и важном этапе призвала международные организации не верить армянским измышлениям, оказать практическую поддержку миролюбивой позиции Азербайджана и содействовать конструктивному диалогу между сторонами.