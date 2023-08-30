В американском штате Мэн состоялось заседание азербайджанской и турецкой общин
В американском штате Мэн состоялось заседание общины, посвященное дружественным отношениям азербайджанской и турецкой диаспор.
Об этом Day.Az сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.
Руководитель Общества азербайджанцев Мэна Тарлан Ахмедов рассказал на заседании об успехах, достигнутых в результате совместной деятельности азербайджанской и турецкой общин штата.
На заседании обсуждались перспективы сотрудничества, которое планируется осуществлять на основе принципа "Одна нация, два государства, единая диаспора".
Мероприятие завершилось исполнением музыки, отражающей наше культурное наследие, и представлением образцов национальной кухни.
Заседания дружбы двух общин под открытым небом проводятся с прошлого года.
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