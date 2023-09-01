Азербайджан отправил 3 000 школьных комплектов в пострадавший от землетрясения регион Турции.

Об этом Day.Az сообщили в пятницу в Госкомитете Азербайджанской Республики по работе с диаспорой.

Кампания гуманитарной помощи осуществлена Фондом поддержки азербайджанской диаспоры по запросу Азербайджанского дома в турецкой провинции Хатай. Школьные комплекты были вручены ученикам, которые пойдут в первый класс.

Отметим, что в апреле этого года Фонд поддержки азербайджанской диаспоры совместно с Федерацией турецко-азербайджанских ассоциаций доставили продовольственную помощь более чем 2 600 семьям, пострадавшим от землетрясения в Кахраманмараше. Среди получивших помощь были и азербайджанцы, проживающие в Кахраманмараше.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. После этого на территории страны произошло еще несколько сильных землетрясений.