В Государственном комитете по работе с диаспорой состоялась встреча с канадской делегацией

Состоялась встреча председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова с прибывшей в Азербайджан делегацией Канады.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе госкомдиаспоры, во встрече приняли участие член Палаты общин Канады, депутат Чандра Арья, директор издательства влиятельной еврейской медиаплатформы Канады Thej.ca Рон Ист и соучредитель функционирующей в Оттаве азербайджанской воскресной школы "Карабах" Нигяр Алиева.

Председатель комитета, подчеркнув, что рад приветствовать гостей в Азербайджане, подробно остановился на диаспорской политике нашего государства, осуществляемых направлениях деятельности. Он высоко оценил тесную интеграцию проживающих в Канаде наших соотечественников в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь, отметил, что такие депутаты, как Чандра Арья, играют большую роль в налаживании связей между парламентариями Онтарио, Канады и азербайджанской общиной, выразил Чандре Арья отдельную признательность за посещение Дома Азербайджана в Торонто.

Гости, поблагодарив за радушный прием, позитивно оценили деятельность комитета.

В заключение была сделана фотография на память.

Гости одновременно ознакомились с работой Diaspor TV və Diaspor FM.

Отметим, что нынешний визит состоялся в рамках проекта Государственного комитета по работе с диаспорой в связи с информированием международной общественности об азербайджанских реалиях.

Напомним, что в 2022 году состоялась церемония поднятия над зданием мэрии города Гамильтон канадской провинции Онтарио трехцветного флага Азербайджана по случаю 28 Мая - Дня независимости и перед Законодательным собранием Онтарио (Legislative Assembly of Ontario) по случаю 9 Ноября - Дня государственного флага, а также в 2023 году по случаю 28 Мая - Дня независимости. Кроме того, в июне текущего года в парламенте Канады был проведен "День азербайджанского наследия".