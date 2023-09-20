Армяне пытались совершить провокацию у Дома Азербайджана в Торонто

В городе Торонто в Канаде армяне попытались совершить провокацию у Дома Азербайджана.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Госкомитета по работе с диаспорой.

Информация об этом поступила на "горячую линию" комитета.

Сообщается, что группа лиц армянской национальности прибыла к Дому Азербайджана в Торонто и попыталась устроить провокацию, употребив нецензурные выражения в адрес Азербайджана.

Правоохранительные органы Канады проинформированы об инциденте.