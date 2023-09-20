https://news.day.az/politics/1599564.html Армяне пытались совершить провокацию у Дома Азербайджана в Торонто
Армяне пытались совершить провокацию у Дома Азербайджана в Торонто
В городе Торонто в Канаде армяне попытались совершить провокацию у Дома Азербайджана.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Госкомитета по работе с диаспорой.
Информация об этом поступила на "горячую линию" комитета.
Сообщается, что группа лиц армянской национальности прибыла к Дому Азербайджана в Торонто и попыталась устроить провокацию, употребив нецензурные выражения в адрес Азербайджана.
Правоохранительные органы Канады проинформированы об инциденте.
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