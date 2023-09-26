Администрация Президента Азербайджана об отправке гуманитарной помощи в Ханкенди

В соответствии с просьбой, озвученной 21 сентября 2023 года на встрече в городе Евлах представителями армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, 26 сентября по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди были отправлены 4 грузовых автомобиля в общей сложности с 40 тоннами муки, средствами личной гигиены и постельными принадлежностями для 500 человек, а также очередной автомобиль скорой медицинской помощи с медикаментами против ожогов, перевязочными материалами, перчатками, лекарственными препаратами для лечения 200 человек, пострадавших в результате взрыва на автозаправочной станции близ города Ханкенди.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в сообщении Администрация Президента Азербайджана.