https://news.day.az/politics/1602746.html Азербайджанские военнослужащие завершили курс Bayraktar AKINCI
Азербайджанские военнослужащие завершили курс Bayraktar AKINCI
Группа военнослужащих ВС Азербайджана завершили "курс управления беспилотным летательным аппаратом AKINCI", организованный компанией Baykar в Турции.
Как передает Day.Az, об этом сообщило посольство Азербайджана в Турции.
Военнослужащие овладели навыками управления штурмовым беспилотным летательным аппаратом Bayraktar AKINCI.
Церемония прошла при участии личного состава посольства и военных атташе Азербайджана.
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