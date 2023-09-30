Азербайджанские военнослужащие завершили курс Bayraktar AKINCI

Группа военнослужащих ВС Азербайджана завершили "курс управления беспилотным летательным аппаратом AKINCI", организованный компанией Baykar в Турции.

Как передает Day.Az, об этом сообщило посольство Азербайджана в Турции.

Военнослужащие овладели навыками управления штурмовым беспилотным летательным аппаратом Bayraktar AKINCI.

Церемония прошла при участии личного состава посольства и военных атташе Азербайджана.