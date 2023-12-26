Автор: Лейла Таривердиева

Азербайджан - многоконфессиональная страна. Таковым он был всегда. Испокон веков здесь пересекались культуры и религии, формируя то разнообразие, которое считается одним из главных достояний современного Азербайджана.

Христианское наследие нашей страны имеет глубокие корни и является неотъемлемой частью нашей истории. Азербайджан, будучи страной с мусульманским большинством, гордится и своим христианским наследием, бережно хранит его. Азербайджан - родной дом для многих конфессий, сосуществующих на этой земле в мире и взаимопонимании.

Огромный пласт христианского наследия Азербайджана долгие годы был недоступен в связи с армянской оккупацией. После 44-дневной войны министерство культуры включило все христианские памятники Карабаха и Восточного Зангезура в список памятников национального значения, начался процесс исследования их состояния и восстановления. Сразу после войны Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал не беспокоиться за судьбу христианских храмов на освобожденных территориях, подчеркнув, что все они являются историческим достоянием нашей страны. ""Сегодня, когда война окончилась, некоторые западные лидеры из западных кругов поднимают вопрос о том, что станет с христианскими храмами на освобожденных землях, перешедших под контроль Азербайджана? Выражают обеспокоенность и в беседе со мной, и в официальных заявлениях. Пусть никто не беспокоится, в особенности лидеры западных государств, разжигающие исламофобские чувства, закрывающие глаза на осквернение исламских святынь и даже оправдывающие тех, кто их оскверняет. Они не имеют права говорить об этом... Не нужно выражать нам никакой обеспокоенности. Все наши исторические памятники охраняются государством. По моему указанию и за счет государственных средств в настоящее время ремонтируются две православные церкви, а третья уже отремонтирована. Строится административное здание. Во время войны Фонд Гейдара Алиева отремонтировал церковь наших удинских братьев и передал ее в их пользование. Церкви Кавказской Албании - наше национальное достояние", - заявил азербайджанский лидер, посетив освобожденный Агдамский район 24 ноября 2020 года.

Карабах и Восточный Зангезур - это территории, входившие в состав исторической Кавказской Албании, оставившей после себя множество памятников духовной культуры. В период армянской оккупации эти памятники подверглись многочисленным фальсификациям и вандализму. В их числе храм Агоглан в Лачинском районе.

Во время оккупации Агоглан был переименован оккупантами в "Цицернаванк". Как это принято у наших соседей, для узаконивания факта присвоения чужого наследия было придумано сразу несколько версий "армянской" истории храма. Согласно первой, название происходит от слова "мизинец" ("цицерн") - якобы в церкви хранится мизинец апостола Петра. Весь католический мир до сих пор гадает, как мизинец апостола, казненного в Риме в первом веке, вдруг оказался у армян через две тысячи лет. Почему до присвоения храма армянскими оккупантами никаких сведений о якобы хранящейся армянами в Лачине священной реликвии не было? Более того, в самом Ватикане до сих пор нет полного консенсуса по поводу останков апостола Петра, как же армяне могут знать, что "цицерн" принадлежит именно ему? Все это говорит о том, что легенда была придумана одновременно с изменениями облика храма в период оккупации. Предвидя в связи с этим сложные вопросы, армяне придумали путь к отступлению - вторую версию. Согласно ей, название происходит от "цицернак", что по-армянски означает "ласточка". Почему в армянском языке мизинец и ласточка имеют одинаковые корни - это уже другой вопрос.

Есть и другие, не менее неадекватные версии, однако ясного представления об "армянской" истории храма они не создают.

А вот у названия "Агоглан" есть всего одна версия. Красивая, как и полагается легенде. Согласно легенде, в древности молодой путешественник, проехавший мимо этого места, был очарован красотой природы этого места и решил построить здесь дворец. Хозяин дворца был молодым и очень красивым человеком, завоевавшим любовь и симпатию народа, за что местные жители назвали его "Агогланом".

"Работая долгое время на должности начальника Гянджинского регионального управления Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры, я занимался вопросами культурного наследия в Лачине, в том числе и албанскими памятниками. В целом Азербайджан довольно насыщен албанскими памятниками. Кавказская Албания и сохранившееся после нее наследие являются неотъемлемой частью истории и культуры азербайджанского народа", - сказал в беседе с Day.Az азербайджанский эксперт в сфере изучения и охраны культурно-исторического наследия Гасан Мирзоев.

Как и многие регионы Азербайджана, Лачинский район так же богат памятниками периода Кавказской Албании, которые являются идентификационным паспортом исторического проживания азербайджанцев на этих землях.

Окончательных данных по численности албанских храмов в Лачинском районе пока что нет, статистика все еще продолжает обновляться новыми находками и исследованиями. Вообще, с точки зрения изучения азербайджанского культурного наследия и истории, Лачин - это неизведанная сокровищница.

Касаясь вопроса о состоянии албанских храмов, должен сказать, что здесь ситуация неоднозначна. Некоторые задействовались в период оккупации как "армянские" объекты религиозно-культового назначения, но подавляющее большинство албанских храмов оставались незадействованными и бесхозными. Все заявления армянской стороны, о том, что это все "древние армянские церкви и монастыри", всего лишь пропагандистский миф, имеющий своей целью обосновать незаконную оккупацию армянами азербайджанских земель, а также уничтожить наше культурное наследие и историю.

В реальности же, в период оккупации армяне не только не позаботились о состоянии албанских храмов Лачина и других захваченных районов, но и, помимо бесчисленных попыток присвоения и фальсификаций, так же не брезговали вандализмом и уничтожением неугодных им исторических памятников. По одной лишь причине - все это наследие является историческим и духовным наследием Азербайджана.

В качестве одного из ярких примеров такого отношения могу привести монастырь Агоглан, расположенный на правом берегу одноименной горной реки, в селе Агоглан (ранее Косалар). Это базилика периода Кавказской Албании, датируемая V-VI веками. По легенде, данный монастырский комплекс был возведен на месте находившегося там политеистического храма. В период оккупации Лачинского района армянская сторона этот албанский храм использовала в качестве "армянской" церкви. В 2020 году доблестная азербайджанская армия под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева освободила наши исторические земли, освободив тем самым и албанское наследие.

При поддержке министерства культуры в 2021, 2022 и 2023 годах я осуществил экспедиционные поездки в Лачинский район с целью выявления, мониторинга и документирования культурно-исторического наследия. В том числе мы с экспедиционной группой посетили албанский монастырский комплекс Агоглан. В спешке покидая исконно азербайджанские территории, армяне подвергли данную святыню вандализму и оставили в полуразрушенном состоянии.

Вставленные ими в период оккупации стелы, григорианские кресты и прочие элементы армянского религиозно-культового характера, они грубым образом демонтировали и, по всей видимости, вывезли в Армению. Однако помимо этого так же пострадала и сама албанская базилика. В частности, не могу не отметить, что в нескольких местах армяне варварски разворотили каменный настил пола внутри храма. Видимо, под полом у них были какие-то схроны. Что там хранилось - церковное имущество или же оружие, мы можем только догадываться. Все это нами заснято. Фото я предоставлю вашему сайту для публикации.

С целью фальсификации и попытки армянизации этого монастыря стены храма изобилуют поздними вставками и выбитыми григорианскими крестами. Кстати подобным варварским способом с целью присвоения армянская сторона "отметила" многие албанские храмы и церкви.

Подобное можно встретить только у армян. Трудно себе представить, чтобы стены храмов, к примеру, Ватикана, Италии, Франции или Испании были испещрены многочисленными выбитыми или выцарапанными католическими крестами. То же самое можно сказать и в отношении православных храмов Греции, России, Украины, Сербии, Беларуси, Грузии. Для чего уродовать храмы, если все и так знают, что данные религиозные сооружения являются католическими или православными? Католикам и православным никому ничего не нужно доказывать, потому что эти храмы реально принадлежат им, и никаких доказательств не требуется. Скажу больше - сомневаюсь, что в самой Армении стены церквей подвергаются такой "разрисовке", что там можно встретить такое количество григорианских крестов на квадратный метр.

Почему же тогда армяне столь не цивилизованным и варварским способом "пометили" храмы албанского христианского культурного наследия Азербайджана? Ответ на этот вопрос очевиден и лежит на поверхности. Это было сделано в качестве "доказательства" якобы армянской принадлежности храмов, с целью фальсификации и оправдания незаконных притязаний Армении на наши исторические земли.

Фрир: Гасана Мирзоева