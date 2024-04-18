США решительно поддерживают усилия Азербайджана и Армении по достижению прочного мира

США решительно поддерживают усилия Азербайджана и Армении по достижению мира.

Как передает в четверг Day.Az, об этом в ходе брифинга заявил первый заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель.

"Мы решительно поддерживаем усилия Армении и Азербайджана по достижению прочного и достойного мира, и мы готовы продолжать содействовать этому процессу", - сказал он.

Отметим, что ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер упоминал, что США рады сыграть любую возможную роль для содействия диалогу между Азербайджаном и Арменией.

"Когда госсекретарь общался с лидерами как Армении, так и Азербайджана, он ясно дал понять, что между двумя сторонами необходим диалог", - подчеркнул он.

Напомним, что 4 января 2024 года Армения направила Азербайджану свой вариант текста мирного договора. В феврале Азербайджан представил Армении дополнительные предложения по мирному договору. Переговоры по тексту мирного договора ведутся непосредственно между Баку и Ереваном.

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