Поставками оружия в Армению США осуществляют подготовку к масштабной провокации.

Как сообщает Day.Az, об этом в четверг, отвечая на вопросы Trend, сказал политолог Ильяс Гусейнов.

По его словам, после проведения военных учений "Eagle Partner 2024" между США и Арменией высадка в ереванском военном аэропорту военнослужащих армянского происхождения с военной базы США в Румынии и одной из стран Ближнего Востока, а также получение боеприпасов являются серьезной угрозой региональной безопасности.

Политолог отметил, что посольство США в Армении не опровергло эту информацию, а рассказало о военных учениях между двумя странами.

"Посольство США прокомментировало совершенно неуместную информацию и при этом не опровергло информацию о получении Арменией боеприпасов. Это напрямую расценивается как попытка США нарушить баланс сил в регионе. В то же время среди боеприпасов, поступающих в Армению, бронебойные, а также приборы ночного видения для групп специального назначения, что свидетельствует о том, что осуществляется подготовка к крупномасштабной провокации", - сказал Гусейнов.

Он подчеркнул, что Азербайджан уверенно защищает свою безопасность и национальные интересы.

"После новости о том, что представитель Пентагона находится в министерстве обороны Армении на постоянной основе, я не исключаю, что на постоянной основе останутся на территории Армении и инструкторы вместе с этими боеприпасами, которые будут разрабатывать планы провокаций. Думаю, что Азербайджан в связи с этим должен обеспечить наивысший уровень своей безопасности. Потому что это прямая попытка вмешаться в дела Южного Кавказа и она должна быть решительно осуждена", - сказал Гусейнов.

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