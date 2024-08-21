Баку подчеркнул приверженность к борьбе с терроризмом

Азербайджан, как страна, серьезно пострадавшая от терроризма, всегда находится на передовой борьбы с терроризмом на национальном и международном уровнях.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в аккаунте в соцсети "X", посвященной Международному дню памяти и поминовения жертв терроризма.

"Мы решительно отвергаем все формы и проявления терроризма и выступаем за активную международную деятельность против этой серьезной угрозы", - отмечается в сообщении.

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