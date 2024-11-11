В Рот ему армянский бренди: немецкий герр в своем амплуа

Автор: Акпер Гасанов

"Грузия нуждается в радикальных изменениях даже для того, чтобы остаться кандидатом в ЕС", - заявил находящийся с визитом в Киеве представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью украинскому изданию "Европейская правда", добавив, что Грузия "уходит с европейского пути". Перед нами пример того, как престарелый, уходящий со своего поста чиновник напоследок озвучивает заранее заготовленный текст.

Самое омерзительное во всей этой истории то, что слова Борреля прозвучали в столице той самой Украины, которая никак не может получить четкого ответа на простой вопрос - когда ее примут в ЕС и НАТО, да и примут ли вообще. Да и персона оратора показательно позорна. Ведь, Боррель это тот самый человек, который ни разу не осудил Армению за все годы, что длилась оккупация с ее стороны 20% территорий Азербайджана.

При этом, он заявил слова поддержки карабахским сепаратистам и армянским оккупантам, после исторической Победы Азербайджана в 44-дневной войне. Так что, перед нами циники до мозга костей, не имеющий собственного мнения и готовый озвучивать любую ложь и чушь. Но, замечу, что ему и ему подобным циникам старшего поколения уже есть смена, в лице нахрапистых прохиндеев.

И в этом смысле не удивительно, что по грузинской теме решил высказаться один из таких персонажей-председатель комиссии по внешним связям Бундестага ФРГ Михаэль Рот.

"Провели прекрасную встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, смелым лидером и преданным европейцем. Наш совместный визит вызван глубокой обеспокоенностью недавними выборами и антидемократической политикой нынешнего правительства Грузии. Выборы не были свободными и справедливыми", - изрек он.

Перед нами очередной пример того, как рот герра Рота используется для озвучивания лжи в отношении суверенного государства, которое решило проводить основанную на соблюдении ее национальных традиций и интересов политику. Мы все прекрасно помним, что Европарламент еще до дня парламентских выборов в Грузии заявил о том, что руководство этой стране должно готовится к мирной передачи власти.А когда этого не произошло, то рот герра Рота стал еще более активным средством тиражирования лжи и шантажа в адрес официального Тбилиси.

По сути, Боррель и Рот демонстрируют неуважение к выбору большинства граждан Грузии, настаивая на победе меньшинства. Да, мы знаем, сколь сильно опекают в ЕС разного рода меньшинства, но тут не тот случай. И совершенно прав председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили Он отказался от встречи с прибывшими в Тбилиси депутатами европейских стран и письменно проинформировал их о причинах этого решения.

"Недружественная риторика и действия некоторых членов прибывшей делегации в отношении Грузии и ее власти, свидетелями которых мы являемся на протяжении последних двух с половиной лет, несовместимы с представлениями Европы как проекта мира", - написал Папуашвили.

Все правильно, все справедливо. И пусть еще спасибо скажут, что их вообще в Грузию впустили.

С другой стороны, тому же герру Роту въезд в Баку запрещен, что не мешает ему продолжать очернение Азербайджана из-за рубежа. За свои труды он уже получил награду от армянской стороны. Да, совсем недавно президент Армении Ваагн Хачатурян Михаэля Рота Орденом Дружбы за "значительный вклад в укрепление и развитие дружественных связей между Арменией и Германией и защиту общечеловеческих ценностей".

Парнишка долго шел к "успеху" и явно заслужил огромную бочку армянского бренди в подарок, а точнее в довесок к государственной награде страны, которая более четверти века держала под оккупацией 20% территории Азербайджана, игнорируя четыре резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Ясное дело, обо всех преступлениях Армении Рот ни разу рта не раскрыл.

Прекрасно помню также, что в апреле 2021 года он ответил ложью и манипуляциями на вопрос депутата парламента Азербайджана Рафаэля Гусейнова о случаях гибели на заминированных территориях и необходимости передачи карт минных полей. Вопрос нашим депутатом был поднят правильный. Потому, что на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях продолжали гибнуть, получать увечья граждане нашей страны.

С 10 ноября 2020 года по 11 ноября 2024 года 382 гражданина Азербайджана стали жертвами мин, установленных Арменией во время военной оккупации. Об этом написал в Х" помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев. Он отметил, что число жертв мин растет, Азербайджан страдает от последствий 30-летней армянской оккупации.

"Число жертв мин в Азербайджане продолжает расти. Азербайджан страдает от последствий 30-летней армянской военной оккупации", - добавил Хикмет Гаджиев.

Но рот герра Рота не создан для рассказа о правде. Что ранее, что ныне. Он был одним из тех, кто призывал к бойкоту СОР29 в Баку. И что в итоге? Его призывы оказались не услышаны даже в Германии. Как известно, ФРГ на форуме представят глава МИД Анналена Бербок, вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек, глава Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце, а также руководитель Министерства окружающей среды Штеффи Лемке.

Так что, останется Рот в рот воды набравшим наблюдателем за тем, как в Баку проходит грандиозное мероприятие. И если раньше его презирали только в нашей стране, то теперь он добился того же и в Грузии.Еще немного и он, из стран Южного Кавказа, сможет посещать только Армению. Да и то, возможно, не всегда. Мы же видим, как легко в Европе приходят в ярость, когда кто-то позволяет себе выбор иного пути развития, не того, который хотят видеть в Брюсселе и Париже.