Исполнительный директор Международного энергетического агентства прибыл с визитом в Азербайджан

Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль 11 ноября прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали официальные лица.