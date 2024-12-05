Азербайджан и Узбекистан укрепляют связи на форуме НПО

Сегодня в Ташкенте начал работу Форум сотрудничества НПО Узбекистана и Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство государственной поддержки НПО Азербайджана, форум открыла официальная церемония, на которой прозвучали государственные гимны обеих стран.

Председатель Национальной ассоциации неправительственных некоммерческих организаций Узбекистана Камолиддин Ишанходжаев выразил удовлетворение по поводу проведения форума и отметил, что нынешний форум является продолжением успешного сотрудничества, начатого в Физули в ноябре 2023 года.

Адхам Шодмонов, председатель Комиссии по управлению ассигнованиями Общественного фонда по поддержке институтов гражданского общества при Олий Мажлисе Республики Узбекистан, подчеркнул, что первая неделя декабря теперь официально отмечается в Узбекистане как "Неделя гражданского общества". Он также отметил, что проведение форума в этот период подчеркивает важность отношений с Азербайджаном.

Турал Алиев, заведующий сектором по работе с НПО Администрации Президента Азербайджанской Республики, подчеркнул, что гражданские общества двух братских стран уже создали прочный мост сотрудничества, солидарности и дружбы. Он добавил, что отношения между Азербайджаном и Узбекистаном стремительно развиваются благодаря дальновидной политике президентов обеих стран - Ильхама Алиева и Шавката Мирзиёева. Турал Алиев выразил благодарность узбекским НПО за их поддержку Азербайджану в связи с его председательством в COP29, отметив активное участие около 100 НПО Узбекистана в распространении заявлений солидарности с Азербайджаном.

Он также предложил начать совместные грантовые конкурсы для НПО Азербайджана и Узбекистана и выразил готовность оказывать помощь узбекским НПО в реализации их проектов в Азербайджане.

Айгюн Алиева, исполнительный директор Агентства государственной поддержки НПО Азербайджана, подчеркнула, что сотрудничество между НПО двух стран усилилось после форума в Физули, и агентство продолжит работать над его расширением в будущем.

Махир Джафаров, советник посольства Азербайджанской Республики в Узбекистане, отметил важность вклада НПО в укрепление высокоуровневых отношений между странами.

В церемонии открытия также приняли участие представители Сената Олий Мажлиса Узбекистана и группа представителей НПО из обеих стран.

На форуме был продемонстрирован видеоролик, посвящённый Азербайджану, а также запланированы сессии, которые продолжат обсуждения и укрепление сотрудничества между НПО двух государств.