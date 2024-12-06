Армения должна отказаться от претензий касательно территориальной целостности и суверенитета Азербайджана

6 декабря в Баку заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов встретился с делегацией во главе с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джошуа Хаком.

Как передает Day.Az, в ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и США, а также перспективы процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Стороны подчеркнули важность исторических отношений между двумя странами и необходимость дальнейшего развития сотрудничества в различных сферах. Было отмечено, что успешное сотрудничество между Азербайджаном и США проявляется, в том числе, в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), организованной Азербайджаном в ноябре 2024 года.

Эльнур Мамедов проинформировал Джошуа Хака о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период и ходе переговоров по мирному договору между Азербайджаном и Арменией. Он подчеркнул важность отказа от территориальных претензий, которые до сих пор содержатся в законодательных актах Армении и продолжают высказываться на международной арене, включая в международных организациях и судах.

На встрече также состоялся обмен мнениями по ряду других двусторонних и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес для обеих сторон.