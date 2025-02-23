В Чикаго обсудили Ходжалинский геноцид

В Чикаго (штат Иллинойс США) состоялась посвященная 33-й годовщине Ходжалинского геноцида 2-я Конференция глобального диалога на тему "Мост между прошлым и будущим".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в конференции приняли участие международные эксперты, представители азербайджанской общины, проживающие в различных штатах Соединенных Штатов, официальные лица Государственного комитета по работе с диаспорой, сотрудники посольства Азербайджана в США и другие гости.

Сопредседатели Азербайджанского центра по штатам Среднего Запада США (ACMA) Фарид Мамедов и Мехрибан Мамедова подчеркнули значение подобных конференций в деле донесения информации о Ходжалинском геноциде до мировой общественности.

Затем прозвучали государственные гимны Азербайджана и США. Минутой молчания была почтена светлая память жертв Ходжалинской трагедии. Состоялся показ документального фильма о геноциде.

Выступившая мероприятии со вступительной речью заведующая отделом Госкомитета по работе с диаспорой Салхат Аббасова отметила, что азербайджанский народ и азербайджанцы мира уже более 30 лет носят в своих сердцах боль Ходжалинской трагедии. Азербайджан доносит до мира правду о конфликте, истории Карабаха, преступлениях, совершенных против нашего народа.

"В 2020 году Азербайджан освободил большую часть оккупированных земель, а в 2023 году - Ходжалы. В настоящее время в регионе идут восстановительные работы, и те, кто был насильственно изгнан из Карабаха 30 лет назад, возвращаются в вновь построенные села и умные города", - добавила официальный представитель комитета.

По ее словам, души жертв Ходжалинской трагедии обретут покой тогда, когда виновные в этом преступлении ответят перед законом за свои деяния.

На конференции был показан видеоролик о последней поездке Президента Азербайджана Ильхама Алиева на освобожденные от оккупации земли и его встрече с местными жителями.

Сотрудник посольства нашей страны в США в своем выступлении отметил, что в результате усилий правительства Азербайджана и представителей азербайджанской общины международная общественность признала Ходжалинский геноцид преступлением против человечности. Подчеркивалось, что ассамблеи 11 штатов США официально приняли резолюции в связи с этой резней, а более 15 штатов выступили с заявлениями и декларациями в память о жертвах.

Пакистанский аналитик по вопросам геополитики и журналист Малик Аюб Сумбал, выступивший на проведенных далее панельных дискуссиях, заявил, что произошедшее в Ходжалы - невообразимо ужасно. По его словам, необходимо предпринять шаги с тем, чтобы больше стран признали эту трагедию геноцидом. Пакистанский эксперт напомнил, что на сегодняшний день политическую оценку этой трагедии дали 16 стран, а ОИС приняла 13 документов, связанных с Ходжалинским геноцидом.

Профессор Университета национальной обороны США Стефан Брукс отметил, что преднамеренное нападение на безоружных гражданских лиц является нарушением законов войны, а также Женевских конвенций. Он подчеркнул, что произошедшее в Ходжалы является военным преступлением.

Президент Сети по внешним связям журналистов Бразилии Фабиана Джейхан поделилась своими впечатлениями как одна из первых журналистов, посетившая Карабах после окончания 44-дневной войны. Она отметила, что важно всегда помнить и напоминать об этом дне, чтобы подобные трагедии не повторились ни в одной стране и не забывались международным сообществом. Она добавила, что Ходжалы являлся гражданским населенным пунктом, поэтому нападение на мирных жителей было несправедливым и преступным.

Президент организации RC Communications, эксперт по международным отношениям и коммуникациям Кельвин Дарк отметил, что во время посещения Карабаха он лично стал свидетелем того, какую опасность в действительности представляют мины. По его словам, мины показывают масштабы насилия, имевшего место во время конфликта, и потребуются десятилетия и миллиарды долларов, чтобы полностью очистить территорию от них. Рассказав также о нападениях на город Гянджа во время войны, эксперт подчеркнул, что жертвами террора на самом деле стали семьи, находившиеся вдали от окопов. По его словам, потребуется много лет, чтобы устранить психологические последствия этого для людей.

Профессор Университета Северной Каролины Али Аскеров выступил с докладом о причинах, стоящих за территориальными претензиями армян к азербайджанцам до Ходжалинской трагедии, и факторах, доказывающих, что произошедшее в Ходжалы было геноцидом.

Мероприятие завершилось выступлением главы азербайджанской общины штата Мэн Тарлана Ахмедова.