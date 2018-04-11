Шахмар Мовсумов: Президентские выборы в Азербайджане, как всегда, организованы на высоком уровне

В Азербайджане, как всегда, выборы организованны на высоком уровне. Об этом в среду сказал Trend исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) Шахмар Мовсумов, проголосовавший сегодня в пятом избирательном участке 29-го Сабаильского избирательного округа, передает Day.Az.

Мовсумов отметил активное участие избирателей в выборах. "Все, придя в избирательные пункты, могут свободно проголосовать за своего кандидата", - подчеркнул директор ГНФАР.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проводятся президентские выборы.

На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

В Азербайджане 5 309 434 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента - женщины, 49,22 процента - мужчины.

По информации на 12:00 часов, в президентских выборах в республике проголосовал 39,39 процентов избирателей, то есть, 2 093 343 избирателя.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook