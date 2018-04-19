Группа азербайджанских миротворцев вернулась из Афганистана - ФОТО

19 апреля 2018 17:50

Группа азербайджанских миротворцев вернулась из Афганистана. Об этом говорится в четверг в сообщении минобороны Азербайджана, передает Day.Az.

В соответствии с планом ротации группа, состоящая из 50 военнослужащих азербайджанской армии, действующая в составе небоевой миссии "Решительная поддержка", проводимой НАТО в Афганистане, вернулась в Баку.

Миротворческая миссия азербайджанской армии в Афганистане началась 20 ноября 2002 года.

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