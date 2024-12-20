https://news.day.az/popularblog/1716894.html Шакира заявила, что переживала развод с Пике вместе с чужим возлюбленным Певица Шакира заявила, что переживала развод с Пике благодаря Крису Мартину. Как передает Day.Az, об этом сообщает People. Бывший муж Гвинет Пэлтроу поддержал певицу во время развода, несмотря на то, что строил отношения с Дакотой Джонсон.
Шакира заявила, что переживала развод с Пике вместе с чужим возлюбленным
Певица Шакира заявила, что переживала развод с Пике благодаря Крису Мартину.
Как передает Day.Az, об этом сообщает People.
Бывший муж Гвинет Пэлтроу поддержал певицу во время развода, несмотря на то, что строил отношения с Дакотой Джонсон. В ответ Шакира хотела организовать ему идеальную свадьбу с Дакотой Джонсон, но, по слухам, ее расстроила.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре