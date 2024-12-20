Шакира заявила, что переживала развод с Пике вместе с чужим возлюбленным

Певица Шакира заявила, что переживала развод с Пике благодаря Крису Мартину.

Как передает Day.Az, об этом сообщает People.

Бывший муж Гвинет Пэлтроу поддержал певицу во время развода, несмотря на то, что строил отношения с Дакотой Джонсон. В ответ Шакира хотела организовать ему идеальную свадьбу с Дакотой Джонсон, но, по слухам, ее расстроила.