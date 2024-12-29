В Англии пропавший 7 лет назад кот вернулся к семье под Рождество

В Англии пропавший семь лет назад кот вернулся к семье под Рождество, пишет Metro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Рыжий кот по кличке Бутс, исчезнувший из дома своей хозяйки Мэри-Энн Ллойд в Бирмингеме в 2017 году, вновь встретился с семьей. После того как питомец сбежал, семья переехала на новое место жительства и была уверена, что больше никогда не увидит своего любимца. Однако оказалось, что жители нового района на протяжении многих лет подкармливали животное.

Воссоединение стало возможным благодаря тому, что кто-то сообщил о коте в Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными. Благодаря соседям Бутса удалось поймать в ловушку и просканировать его микрочип, чтобы узнать данные о владельцах.

"Мы пережили такое настоящее горе, и поэтому мы так счастливы, что он вернулся. Мы просто не могли поверить, что это он, вернулся спустя семь лет", - рассказала Мэри-Энн

Ллойд добавила, что Бутс был котом старшего сына Итана. Младшая дочь никогда не видела его, а средней была всего два года когда кот пропал. Британка также выразила огромную благодарность волонтерам за помощь в воссоединении с питомцем.