Элизабет Херли может выйти замуж за отца Майли Сайрус

Голливудская актриса Элизабет Херли может выйти замуж за отца певицы Майли Сайрус Билли Рэйя Сайруса.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Sun со ссылкой на близкое окружение артистки.

"Ей почти 60, и в глубине души она хочет разделить свою жизнь с кем-то и остепениться. Все говорят, что он может быть тем единственным, так что не удивляйтесь, если она снова выйдет замуж", - заявил собеседник издания.

Инсайдер рассказал, что Элизабет Херли и Билли Рэйя связывает много общего, в том числе хобби. По словам источника, певец своей энергетикой напоминает актрисе ее бывшего возлюбленного Шейна Уорна.

"Лиз очень хорошо проводит время с Билли, они много смеются, и он флиртует, что ей нравится. Шейн был любовью всей ее жизни, и ей потребовались годы, чтобы начать двигаться дальше, но теперь она наконец чувствует, что может это сделать. Билли не идеален, как и Шейн, но Лиз искренне верит, что у них большое совместное будущее", - добавил инсайдер.