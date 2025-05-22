Участница шоу о похудении после проекта набрала вес до 320 кг и умерла в 40 лет

У бывшей участницы бразильского шоу о похудении остановилось сердце после того, как она стала весить более 300 килограммов. Об этом сообщает Gente, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

40-летняя женщина по имени Латония Поттейн попала в больницу с дыхательной недостаточностью. Спустя некоторое время экс-участница шоу скончалась, предположительно, из-за сердечной недостаточности, которая усугубилась на фоне состояния здоровья бразильянки.

Поттейн принимала участие в программе о похудении под названием "Смертельные килограммы" в 2022 году. На старте проекта ее вес составлял 241 килограмм, позже она сбросила 12 килограммов.

После выхода передачи в эфир на нее обрушилось большое количество критики, и женщина впала в депрессию. Такое состояние усугубило проблемы с лишним весом. К моменту госпитализации она весила 320 килограммов.

В начале текущего года она начала собирать деньги онлайн, чтобы вылечиться. В ходе сбора она рассказала, что с июня 2024 года была прикована к постели.

Смерть Поттейн снова вызвала дискуссии о последствиях подобных реалити-шоу для участников и о том, с каким давлением на проектах сталкиваются люди.