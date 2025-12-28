https://news.day.az/popularblog/1805747.html Фитнес-модель Гюнай Аразова рассказала об ошибках при соблюдении диеты - ВИДЕО Азербайджанская фитнес-модель Гюнай Аразова поделилась в Instagram размышлениями о здоровом образе жизни и распространённых ошибках на пути к правильному питанию.
Азербайджанская фитнес-модель Гюнай Аразова поделилась в Instagram размышлениями о здоровом образе жизни и распространённых ошибках на пути к правильному питанию.
По словам Аразовой, многие, называя своё питание "диетой", создают для себя лишнее моральное давление, из-за чего довольно быстро отказываются от выбранного режима, передает Day.Az.
Фитнес-модель подчеркнула, что разница между временной диетой и осознанным здоровым питанием очень тонкая, но при этом принципиально важная.
