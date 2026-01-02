https://news.day.az/popularblog/1806722.html Осман Чо показал, как приготовить «шубу» в виде роллов - ВИДЕО Блогер Осман Чо поделился в Instagram оригинальным способом подачи популярного салата "Селедка под шубой". Как передает Day.Az, вместо привычного слоёного варианта он предложил приготовить блюдо в формате аккуратных роллов.
Осман Чо показал, как приготовить «шубу» в виде роллов - ВИДЕО
Блогер Осман Чо поделился в Instagram оригинальным способом подачи популярного салата "Селедка под шубой".
Как передает Day.Az, вместо привычного слоёного варианта он предложил приготовить блюдо в формате аккуратных роллов.
По словам блогера, для приготовления понадобятся отварные овощи - свекла, картофель, морковь, яйца, а также маринованная сельдь, зеленый лук и майонез. Особое внимание он советует уделить нарезке свеклы: ее нужно нарезать очень тонко, иначе при сворачивании рулет может треснуть. Сам Осман использует для этого овощечистку.
Блогер также отметил, что не стоит перегружать начинку - слишком толстый слой испортит внешний вид блюда.
