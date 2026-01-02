https://news.day.az/popularblog/1806723.html Наджиба Ахмеди поделилась моментами из 2025 года - ФОТО Азербайджанская блогер Наджиба Ахмеди подвела итоги года, опубликовав в Instagram атмосферную серию снимков, посвящённых каждому месяцу 2025-го. Как передает Day.Az, в своём аккаунте инфлюенсер показала, каким для неё был прошедший год - от ярких путешествий и светских выходов до тёплых семейных моментов и свадебных торжеств.
Наджиба Ахмеди поделилась моментами из 2025 года - ФОТО
Азербайджанская блогер Наджиба Ахмеди подвела итоги года, опубликовав в Instagram атмосферную серию снимков, посвящённых каждому месяцу 2025-го.
Как передает Day.Az, в своём аккаунте инфлюенсер показала, каким для неё был прошедший год - от ярких путешествий и светских выходов до тёплых семейных моментов и свадебных торжеств.
Каждый месяц сопровождается отдельным визуальным настроением: элегантные образы, романтические кадры, уютные домашние сцены и кадры из путешествий.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре