Гусейн Гасанов вновь в центре внимания благодаря своей странице в Instagram. На днях молодой блогер решил увеличить число подписчиков очередным розыгрышем. На этот раз везучий подписчик должен был выиграть новенький красный автомобиль Mercedes, просто запостив фото с хэштегом #хочугелик у себя в сториз.

Гусейн также пообещал ежедневно выбирать одного подписчика и дарить счастливчику 100 000 рублей. Именно это и стало поводом для критики как пользователей соцсетей, так и коллег-блогеров.

Например, довольно резко на тему розыгрыша автомобиля высказалась Ида Галич. По ее словам, такой дешевый способ накрутки подписчиков выставляет всех блогеров не в лучшем свете, а если уж у некоторых инфлюенсеров много денег, то лучше было бы их тратить на благотворительность, а не на машины. "Человек с купленными ботами, сейчас покупает живых подписчиков", - заявила девушка.

Но число подписчиков блогера резко росло, некоторые начали выкладывать скрины сообщений о том, что они получили по 100.000 рублей. Казалось это было надувательством, многие не верили в действительность розыгрыша. Позже руководство Instagram удалило пост Гусейна, потому что он не соответствовал правилам сообщества.

Но вчера новенький мерседес действительно нашел своего владельца. Точнее, владелицу. Автомобиль получила девушка Настя. Это очень странно, потому что розыгрыш и не состоялся. Пост удалили. Тем не менее Гусейн подвел итоги в сториз и объявил победительницу. Он также обещал купить ей билет в Москву и подарить машину, когда она прилетит.

"Ребят, мы сделали историю. Я как будто сплю и ещё не проснулся. Поздравляю @havrutska ! Помимо того, что я тебе передам ключи от гелика, ты ещё и за один день стала очень популярной! Жду тебя в Москве!

Ребят, а вам хочу сказать - Спасибо за 10 млн. За 7 дней, посещений страницы 32 млн! Сторисы смотрят по 10 млн! Прямой эфир вчера смотрели 1 млн!

Верьте в себя - это самое важное! Несколько лет назад, я был продавцом в магазине, а сейчас обо мне говорит вся страна! Когда кто-то вам говорит, что у вас что-то не получится, ответьте ему - "Наблюдай" и дерзайте!

Хейтерам хочу сказать спасибо, чем выше я поднимаюсь, тем больше вас становится и я понимаю, что двигаюсь в правильном направлении.

Спасибо родителям, что с детства учили меня делиться и быть добрее!

Люблю Вас", - написал Гасанов в Instagram.

А победительница-Настя, тем временем, благодаря розыгрышу набрала большое число подписчиков и хэйтеров, которые осыпают ее злобными комментариями и сообщениями.

Н. Гасымова