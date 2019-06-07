Bahh Tee возглавил радиостанцию "Жара FM"
Известный российский исполнитель азербайджанского происхождения Bahh Tee (Бахтияр Алиев) стал генеральным продюсером радиостанции "Жара FM". Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, музыкант написал на своей странице в Instagram.
"Мой друг и партнер Эмин Агаларов доверил мне управление радиостанцией "Жара FM", с этой недели я занимаю пост ее генерального продюсера. Год назад, запуская лейбл Zhara Music, я написал тут пост, где сказал, что не сомневаюсь в будущем успехе лейбла. Сегодня мы начинаем новую большую историю, и первое, чем мы займемся - это повышение качества контента и песен, звучащих в эфире. Вы заметите это уже на этой неделе.
Отдельно хочу отметить, что моя деятельность по Zhara Music и "Жара FM" никак не будет пересекаться. Мы не собираемся превращать станцию в ресурс, который слепо лоббирует интересы лейбла. Я считаю, что в таких делах все должно быть на общих основаниях. Именно отталкиваясь от этого, приглашаю к сотрудничеству коллег, партнеров, артистов и музыкальные лейблы - звоните, пишите, предлагайте. Мы не намерены ни с кем конкурировать. Наша цель - свой уникальный формат со своим крепким слушателем. Пожелайте успехов мне и моей команде, вместе с которой мы создали крутейший лейбл страны - нас ждет еще более сложный и интересный квэст, в успешности которого, как и год назад, мы не сомневаемся", - пишет Бахтияр Алиев.
Напомним, что Бахтияр Алиев родился пятого октября 1988 года в Москве. Его родители родом из азербайджанского города Агджабеди. Уже в девять лет он стал сочинять стихи, которые рифмовал сначала на азербайджанском и турецком языках, и только потом - на русском.
Детство Бахтияра проходило в постоянных переездах, пока в 2000 году его семья не обосновалась в Москве. В 15 лет Бахтияр окончил экстерном школу. Поступил на факультет подготовки экспертов-криминалистов МосУ МВД России, а затем продолжил заочное обучение в РУДН.
Артист сумел завоевать любовь миллионов поклонников благодаря своей искренней и душевной музыкальной лирике.
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