В России снимут первый сериал, написанный нейросетью

В России снимут первый сериал, сценарий которого разработал искусственный интеллект. Реализацией медиапроекта под названием "Сидоровы" занимается телеканал СТС, а нейросеть создали студенты направления "Программирования" Skillbox, говорится в пресс-релизе, поступившем в Gazeta.ru, передает Day.Az.

В сериале будет показана "типичная российская семья, которая начинает подмечать странный уклад своей жизни": герои не покидают стен своей квартиры, попадают в комичные ситуации и слышат закадровый смех, осознавая, что их жизнь - ситком, и в дальнейшем пытаясь выбраться из него.

Как рассказал автор нейросети Владимир Ларькин, в нее были загружены 355 892 слова, 88 эпизодов, 7 телешоу. Потребовалось около 20 экспериментов с параметрами и способом подачи данных, чтобы подойти к наилучшему качеству производимого контента.

"Принимая на вход небольшое текстовое вступление, нейросеть может генерировать бесконечное количество отличных друг от друга сценариев за сотые доли секунды", - объяснил он.

Премьера пилотной серии картины состоится на платформе VK Видео осенью 2022 года.

"Мы решили подарить нашей аудитории новый зрительский опыт и лучше понять, как инновации могут помочь в решении творческих задач. Нейросеть показала особый подход к работе над сценарием: она не ограничена правилами, избавлена от штампов, поэтому каждый раз предлагает нестандартные решения", - прокомментировал руководитель диджитал-направления СТС Роман Брызгалов.