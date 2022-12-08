Селин Дион рассказала о тяжелой болезни

Канадская певица Селин Дион у себя в Instagram рассказала о серьезной неврологической болезни, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам 54-летней Дион, из-за тяжелого состояния ей придется на время остановить концертную деятельность, к которой она должна была вернуться весной 2023 года. Она уточнила, что у нее диагностировали редкое неврологическое заболевание - синдром мышечной скованности. Этой болезнью, рассказала звезда, болеет один человек из миллиона.

Болезнь вызывает у певицы мышечные спазмы, которые мешают двигаться и петь. Такие спазмы могут привести к переломам и разрывам мышц.

Селин Дион перенесла весенние концерты на 2024 год и отменила восемь летних концертов в 2023 году. Сейчас она посвятит время восстановлению и надеется вернуться на сцену.