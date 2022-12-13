Объявлены номинанты на 80-ю премию "Золотой глобус"

Голливудская ассоциация иностранной прессы (Hollywood Foreign Press Association, HFPA) объявила номинантов на 80-ю премию "Золотой глобус". Об этом сообщается на сайте премии, вручение которой пройдет 10 января, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.

В категории "Лучший драматический фильм" выдвинуты "Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона, "Элвис" База Лурмана, "Фабельманы" Стивена Спилберга, "Тар" Тодда Филда и "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински.

За награду в номинации "Лучшая комедия или фильм" поборются "Вавилон" Дэмьена Шазелла, "Банши Инишерина" Мартина Макдоны, "Все везде и сразу" Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, "Достать ножи: Стеклянная луковица" Райана Джонсона и "Треугольник печали" Рубена Эстлунда.

В категорию "Лучший режиссер" попали Джеймс Кэмерон, Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт, Баз Лурман и Стивен Спилберг.

Лидерами среди фильмов-претендентов стали "Банши Инишерина" Мартина Макдоны (8 номинаций), "Все везде и сразу" Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта (6), а также "Вавилон" Дэмьена Шазелла (5) и "Фабельманы" Стивена Спилберга (5). Среди сериалов больше всего номинаций у "Начальной школы "Эббот" (5).

Номинантов выбрали 96 членов HFPA и, впервые в истории организации, 103 международных избирателя. Они были набраны из состава международных отраслевых организаций, известных зарубежных кинофестивалей и профессионалов журналистики из 62 стран, отмечается в пресс-релизе. В организации подчеркнули разнообразие состава выборщиков в этом году. По данным ассоциации, в числе выборщиков около 52% женщин, 51,8% "представителей расового и этнического разнообразия", 19,6% латиноамериканцев, 12,1% азиатов, 10,1% чернокожих и 10,1% жителей Ближнего Востока.

Предыдущая церемония вручения награды "Золотой глобус" прошла без ведущих и звезд, ее впервые за несколько лет отказался транслировать телеканал NBC. Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила лауреатов в социальных сетях. Бойкот премии произошел после того, как газета Los Angeles Times опубликовала два расследования, раскрывающих коррупционные схемы, распространенные в организации. Негодование также вызвала информация о том, что в ассоциации, состоявшей на тот момент из 87 человек, нет ни одного чернокожего.