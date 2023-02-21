Брэд Питт познакомил свою подругу Инес де Рамон со своими детьми

Отношения Брэда Питта и его новой подруги, фитнес-тренера Инес де Рамон настолько серьезны, что он уже познакомил девушку с "большинством своих детей". Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на собственный источник из окружения актера, передает Day.Az.

"Она встречалась с большинством его детей", - заявил собеседник издания.

Брэд Питт стал отцом шестерых детей в браке с Анджелиной Джоли - приемных Мэддокса, Пакса и Захары и общих Шайло, Нокса и Вивьен.

По словам источника, для 59-летнего Брэда Питта и 29-летней Инес де Рамон объединяющим фактором стали разводы, через которые проходят оба: актер седьмой год проходит через процесс расторжения брака с Анджелиной Джоли, в то время как его подруга в конце прошлого года рассталась с актером Полом Уэсли (официально на развод он подал в феврале этого года).

Как отметил собеседник Daily Mail, Инес де Рамон поддерживает Брэда Питта в бракоразводном процессе.

"Они на самом деле сошлись на почве своих разводов и настроены серьезно", - сказал он.

Собеседник издания также сообщил, что отношениях Питта с Инес де Рамон отсутствует драматический накал, который сопровождал его жизнь с Анджелиной Джоли.

То, что думает по поводу его нового романа бывшая супруга, Брэда Питта не волнует, заметил инсайдер.

"Вообще он хочет, чтобы она знала, что он счастлив с кем-то еще", - сказал он.