Хью Грант подвергся критике
Хью Грант подвергся критике, поскольку фанаты посчитали поведение актера на "Оскаре" грубым. Об этом пишет Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Модель Эшли Грэм брала небольшие интервью у гостей мероприятия. Она задала Гранту ряд стандартных вопросов, например, о том, чему он был рад на церемонии награждения, какую премию он хотел выиграть и в костюм какого бренда был одет. Отмечается, что британский актер без особого интереса отвечал на вопросы Грэм.
"Эшли Грэм была такой милой и профессиональной с Хью Грантом во время интервью, а он просто придурок", - написал пользователь в Twitter. Еще несколько поклонников назвали поведение Гранта "отвратительным" и "грубым".
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