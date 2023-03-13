Хью Грант подвергся критике, поскольку фанаты посчитали поведение актера на "Оскаре" грубым. Об этом пишет Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Модель Эшли Грэм брала небольшие интервью у гостей мероприятия. Она задала Гранту ряд стандартных вопросов, например, о том, чему он был рад на церемонии награждения, какую премию он хотел выиграть и в костюм какого бренда был одет. Отмечается, что британский актер без особого интереса отвечал на вопросы Грэм.

"Эшли Грэм была такой милой и профессиональной с Хью Грантом во время интервью, а он просто придурок", - написал пользователь в Twitter. Еще несколько поклонников назвали поведение Гранта "отвратительным" и "грубым".