Джим Керри объяснил, почему снялся в «Сонике 3»

Актер Джим Керри объяснил Associated Press, почему решил отложить свой выход на пенсию ради съемок в мультфильме "Соник 3". Видео с Керри опубликовано в аккаунте агентства в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Честно говоря, я накупил много вещей, и мне нужны деньги. Да..." - поделился артист.

Керри также признался, что решил вернуться во вселенную, поскольку ему предстояло сыграть в ней роль гения - "а это немного странно".

Мировая премьера мультфильма "Соник 3" состоится 20 декабря. В третьей части Сонику, Тейлзу и Наклзу предстоит столкнуться с таинственным злодеем, известным как Еж Шэдоу. Команда вынуждена создать союз с доктором Айво Роботник (Керри), чтобы противостоять могущественным силам.

В 2022 году Джим Керри заявлял, что роль в фильме "Соник 2 в кино" может стать последней в его карьере. Он обещал сняться в новом проекте только при одном условии - если "ангелы принесут сценарий, написанный золотыми чернилами".

Карьера Керри продолжалась более 40 лет. За это время он снялся в 67 картинах. Наибольшую известность артисту принесли комедийные образы в "Маске", "Эйсе Вентуре" и "Гринче". При этом весьма убедительно он смотрелся и в драматическом амплуа, которое он, в частности, воплотил в "Шоу Трумана" и "Вечном сиянии чистого разума".