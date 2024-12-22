Внешность 50-летней Кейт Мосс на фото папарацци напугала фанатов

Британская супермодель Кейт Мосс попала в объектив папарацци во время обеда в Лондоне и напугала фанатов.

Как передает Day.Az, соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

50-летняя манекенщица предстала на размещенных фото в черных классических брюках, кофте с V-образным декольте, плаще и кожаных сапогах. Ее образ дополнили шарф с цветочным принтом и небольшая сумка. При этом она решила отказаться от макияжа и уложила волосы в легкие локоны.

Читатели портала обратили внимание на внешность знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под материалом. "Вот что происходит, когда человек с естественной красотой делает инъекции ботокса", "Выглядит совершенно другим человеком - и это не в хорошем смысле", "Вы уверены, что это Кейт Мосс? Похоже на женщину с рынка", "Это позор", "Я ее совсем не узнала!", "Что случилось с ее лицом?" - высказывались они.