Бывший муж известной актрисы тайно женился в Мексике

Джастин Теру, известный по ролям в фильмах "Малхолланд Драйв" и "Джокер", а также бывший муж Дженнифер Энистон, неожиданно устроил тайную свадьбу на пляже в мексиканской Тулуме.

По данным Day.Az и информации, опубликованной в Daily Mail, 53-летний Теру и 30-летняя Блум познакомились в феврале 2023 года через общих знакомых.

Его избранницей стала актриса Николь Брайдон Блум.