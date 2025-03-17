https://news.day.az/showbiz/1737743.html Бывший муж известной актрисы тайно женился в Мексике - ФОТО Джастин Теру, известный по ролям в фильмах "Малхолланд Драйв" и "Джокер", а также бывший муж Дженнифер Энистон, неожиданно устроил тайную свадьбу на пляже в мексиканской Тулуме. По данным Day.Az и информации, опубликованной в Daily Mail, 53-летний Теру и 30-летняя Блум познакомились в феврале 2023 года через общих знакомых.
Бывший муж известной актрисы тайно женился в Мексике - ФОТО
Джастин Теру, известный по ролям в фильмах "Малхолланд Драйв" и "Джокер", а также бывший муж Дженнифер Энистон, неожиданно устроил тайную свадьбу на пляже в мексиканской Тулуме.
По данным Day.Az и информации, опубликованной в Daily Mail, 53-летний Теру и 30-летняя Блум познакомились в феврале 2023 года через общих знакомых.
Его избранницей стала актриса Николь Брайдон Блум.
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