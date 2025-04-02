https://news.day.az/showbiz/1741491.html 50-летняя Ева Лонгория снялась для журнала Madame Figaro Американская актриса, продюсер и активистка Ева Лонгория снялась без штанов для журнала Madame Figaro. Соответствующий кадр появился в ее Instagram издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. 50-летняя звезда популярного телесериала "Отчаянные домохозяйки" позировала перед камерой в белом оверсайз-пиджаке с глубоким декольте.
50-летняя Ева Лонгория снялась для журнала Madame Figaro
Американская актриса, продюсер и активистка Ева Лонгория снялась без штанов для журнала Madame Figaro. Соответствующий кадр появился в ее Instagram издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
50-летняя звезда популярного телесериала "Отчаянные домохозяйки" позировала перед камерой в белом оверсайз-пиджаке с глубоким декольте.
При этом она отказалась от бюстгальтера, а также продемонстрировала обнаженные ноги. Стилисты уложили распущенные волосы Лонгории, а визажисты нанесли макияж в нейтральных тонах.
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