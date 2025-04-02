50-летняя Ева Лонгория снялась для журнала Madame Figaro

Американская актриса, продюсер и активистка Ева Лонгория снялась без штанов для журнала Madame Figaro. Соответствующий кадр появился в ее Instagram издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

50-летняя звезда популярного телесериала "Отчаянные домохозяйки" позировала перед камерой в белом оверсайз-пиджаке с глубоким декольте.

При этом она отказалась от бюстгальтера, а также продемонстрировала обнаженные ноги. Стилисты уложили распущенные волосы Лонгории, а визажисты нанесли макияж в нейтральных тонах.