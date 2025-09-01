Внешний вид Орландо Блума на прогулке раскритиковали в сети

Внешний вид британского актера Орландо Блума на прогулке обругали в сети.

Как передает Day.Az, соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

48-летняя звезда "Пиратов Карибского моря" встретился с друзьями в ресторане Rex Rooms в Лондоне. Знаменитость запечатлели в лонгсливе и оверсайз-брюках цвета хаки. Он также надел кепку и массивные кроссовки.

Читатели издания раскритиковали внешний вид Блума под размещенными снимками. "Раньше он выглядел намного лучше", "Расставание с Перри явно негативно повлияло на него", "Из него словно высосали жизнь", "Почему он так плохо выглядит?", "Постарел", - высказывались многочисленные комментаторы.