https://news.day.az/showbiz/1777442.html Внешний вид Орландо Блума на прогулке раскритиковали в сети Внешний вид британского актера Орландо Блума на прогулке обругали в сети. Как передает Day.Az, соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail. 48-летняя звезда "Пиратов Карибского моря" встретился с друзьями в ресторане Rex Rooms в Лондоне. Знаменитость запечатлели в лонгсливе и оверсайз-брюках цвета хаки.
48-летняя звезда "Пиратов Карибского моря" встретился с друзьями в ресторане Rex Rooms в Лондоне. Знаменитость запечатлели в лонгсливе и оверсайз-брюках цвета хаки. Он также надел кепку и массивные кроссовки.
Читатели издания раскритиковали внешний вид Блума под размещенными снимками. "Раньше он выглядел намного лучше", "Расставание с Перри явно негативно повлияло на него", "Из него словно высосали жизнь", "Почему он так плохо выглядит?", "Постарел", - высказывались многочисленные комментаторы.
