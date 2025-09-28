Мэрил Стрип вышла на подиум в образе из «Дьявол носит Prada»

Актриса Мэрил Стрип появилась на подиуме в образе из фильма "Дьявол носит Prada". Об этом сообщает Just Jared, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мэрил Стрип вышла на показ Dolce & Gabbana в Милане в образе своей героини Миранды Пристли. Актриса была одета в солнцезащитные очки и виниловый плащ от Dolce & Gabbana и появилась в сопровождении Стэнли Туччи, который вновь перевоплотился в арт-директора Найджела.

В сиквеле комедийной драмы "Дьявол носит Prada 2" планируется, что Энди Сакс - больше не ассистентка главного редактора издания Runway Миранды Пристли, к роли которой вернется Мэрил Стрип. И хотя полностью сюжет картины неизвестен, ожидается, что в фильме пойдет речь об отчаянной попытке Миранды удержать власть в своих руках после потери популярности печатных изданий.

Киностудия также сообщила, что к своей роли из первой части также вернется Эмили Блант, чей персонаж теперь работает руководителем в группе компаний класса люкс и зарабатывает на рекламе, в которой Пристли отчаянно нуждается.