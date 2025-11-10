Кэти Перри намекнула на причину развода с Орландо Блумом

Певица Кэти Перри намекнула на вину Орландо Блума в их разводе.

Как передает Day.Az, об этом сообщает PageSix.

Кэти Перри сняла клип к синглу на новую песню Bandaids, которые описывают причины завершения 10-летнего романа с актером.

"Дело не в том, что ты сделал, дело в том, чего ты не сделал, /Ты был рядом, но тебя не было. Я привыкла, когда ты меня подводишь. Я перепробовала все лекарства, / Занизила свои ожидания, / Нашла все оправдания. Истекаю кровью, истекаю кровью, истекаю кровью медленно. / Пластыри на разбитом сердце", - спела Перри.