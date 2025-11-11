Меган Маркл заподозрили в третьей беременности

Герцогиня Сассекская, жена британского принца Гарри Меган Маркл дала повод для слухов о новой беременности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в этом ее заподозрили после нового выхода в свет на благотворительный гала-вечер Baby2Baby 2025.

44-летняя актриса и герцогиня для этого появления на публике выбрала закрытый образ, состоящий из черной водолазки и длинной юбки в тон.

Пользователям сети показалось, что за черным цветом Маркл прячет округлившийся живот. В комментариях в социальных сетях они напомнили, что в начале октября на Неделе моды в Париже Маркл появилась в свободном черном платье Balenciaga, а в недавнем видео, опубликованном в личном блоге герцогов Сассекских. В ролике, где знаменитость радуется победе баскетбольной команды, решили комментаторы, ее живот выглядит больше обычного.