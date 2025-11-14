Леди Гага рассказала о тяжелой болезни

Американская актриса и певица Леди Гага призналась в интервью Rolling Stone, что едва осталась жива после съемок в фильме "Звезда родилась" в 2017 году, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам исполнительницы, она пережила "психотический срыв", поскольку принимала стабилизаторы настроения из-за стресса. Гага не стала скрывать, что снималась в "Звезде родилась" под действием лития - препарата, который чаще всего используется для лечения мании при биполярном расстройстве.

"Это было действительно страшно. Был момент, когда я думала, что уже не поправлюсь. <...> Мне повезло, что я осталась жива. Знаю, звучит драматично, но мы понимаем, к чему это могло привести", - сказала актриса.

Впоследствии Гага попала в больницу из-за проблем с психикой, где получила необходимую медицинскую помощь - и уже на 91-й церемонии вручения премии "Оскар" в 2019 году знаменитость чувствовала себя лучше.

В интервью певица также поблагодарила своего жениха Майкла Полански за то, что он помог ей снова стать "здоровым и цельным человеком".

"Он хотел заботиться обо мне. Меня никогда так не любили. Моя жизнь была для него серьезным делом. Он помог мне понять, что моя жизнь бесценна", - подчеркнула звезда.