Певица Ханна показала, как отметила 35-летие

Певица Ханна отметила 35-летие с семьей в Дубае.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, снимками она поделилась в Instagram.

Семья устроила праздничный ужин на берегу залива. Муж певицы, Пашу, подарил ей букет белых роз. В честь именинницы приглашенные музыканты исполнили романтическую песню, под которую танцевали дочери пары Адриана и Камилла.

В 2010 году Ханна участвовала в конкурсе Miss Kemer International, а Пашу отдыхал в Турции с друзьями. Продюсер решил познакомиться с "эффектной девушкой" и взять у нее номер телефон. Бизнесмен отмечал в интервью, что будущая жена поразила его своей красотой, поэтому он колебался, прежде чем подойти и заговорить с ней. По признанию звезды, она при первой встрече не увидела "глубины" в Пашу, но дала шанс на развитие отношений, и ни разу не пожалела об этом.

Пара поженилась в 2015 году. У супругов две дочери: помимо шестилетней Адрианы, они воспитывают двухлетнюю Камиллу.

Звезда называла мужа "включенным отцом", который осознанно пришел к родительству и несет равную с ней ответственность за детей. По словам Ханны, ей было легко решиться на второго ребенка, поскольку она ощущала мощную поддержку от супруга.