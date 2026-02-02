Австралийский актер Джейкоб Элорди стал выходить в свет в женской одежде.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает журнал Elle в Instagram.

Звезда сериала "Эйфория" пришел на шоу "Джимми Киммел в прямом эфире" в розовой рубашке свободного кроя из женской весенне-летней коллекции французского бренда Chanel. Также он надел голубые джинсы и бежевые кожаные мокасины.

Кроме того, артист принял участие в фотосессии, посвященной фильму "Грозовой перевал", где исполнил главную роль. Для съемки он выбрал укороченный твидовый жакет Chanel с золотистыми пуговицами, черный лонгслив и белые брюки.