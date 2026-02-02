https://news.day.az/showbiz/1813443.html Джейкоб Элорди стал выходить в свет в женской одежде Австралийский актер Джейкоб Элорди стал выходить в свет в женской одежде. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает журнал Elle в Instagram. Звезда сериала "Эйфория" пришел на шоу "Джимми Киммел в прямом эфире" в розовой рубашке свободного кроя из женской весенне-летней коллекции французского бренда Chanel.
Звезда сериала "Эйфория" пришел на шоу "Джимми Киммел в прямом эфире" в розовой рубашке свободного кроя из женской весенне-летней коллекции французского бренда Chanel. Также он надел голубые джинсы и бежевые кожаные мокасины.
Кроме того, артист принял участие в фотосессии, посвященной фильму "Грозовой перевал", где исполнил главную роль. Для съемки он выбрал укороченный твидовый жакет Chanel с золотистыми пуговицами, черный лонгслив и белые брюки.
