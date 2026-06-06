Названа причина смерти Халка Хогана

Смерть американского рестлера Халка Хогана наступила по естественным причинам. Об этом со ссылкой на заявление представителя полицейского департамента Клируотера сообщает издание California Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечалось, что рестлер скончался от инфаркта, однако его дочь Брук неоднократно заявляла, что у нее есть серьезные вопросы, связанные со смертью отца, и даже предлагала оплатить вскрытие его тела. В итоге вскрытие было проведено, но оно не дало результатов.

"Смерть Халка Хогана была результатом естественных причин - полицейские в пятницу сообщили, что длившееся почти 11 месяцев расследование смерти легенды WWE не выявило никаких доказательств уголовного преступления", - указано в статье. В связи с отсутствием признаков насильственной смерти Хогана дело будет закрыто.

Халк Хоган ушел из жизни 26 июля 2025 года. Помимо яркой карьеры в рестлинге, артист был также звездой фильмов "Рокки 3", "Гром в раю", "Коммандо из пригорода" и других известных картин.