https://news.day.az/showbiz/1850810.html Меган Маркл рассказала, что любят есть дома их с принцем Гарри дети Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала, что любят есть дома их с принцем Гарри дети. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает People. Меган Маркл приняла участие в выпуске австралийской версии кулинарного реалити-шоу "МастерШеф" в качестве приглашенного судьи.
Меган Маркл рассказала, что любят есть дома их с принцем Гарри дети
Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала, что любят есть дома их с принцем Гарри дети.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает People.
Меган Маркл приняла участие в выпуске австралийской версии кулинарного реалити-шоу "МастерШеф" в качестве приглашенного судьи. Во время эфира она ответила на вопрос о том, что предпочитает готовить для семьи.
"Гарри предпочитает мясо, картофель и сливочный соус. Как калифорнийская девушка, я люблю жареную рыбу и жареное мясо. А дети любят брюссельскую капусту", - призналась герцогиня.
Она также добавила, что сын и дочь часто помогают на кухне в приготовлении блюд.
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