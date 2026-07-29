Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала, что любят есть дома их с принцем Гарри дети.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает People.

Меган Маркл приняла участие в выпуске австралийской версии кулинарного реалити-шоу "МастерШеф" в качестве приглашенного судьи. Во время эфира она ответила на вопрос о том, что предпочитает готовить для семьи.

"Гарри предпочитает мясо, картофель и сливочный соус. Как калифорнийская девушка, я люблю жареную рыбу и жареное мясо. А дети любят брюссельскую капусту", - призналась герцогиня.

Она также добавила, что сын и дочь часто помогают на кухне в приготовлении блюд.