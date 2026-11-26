Американские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли смогли урегулировать многолетний спор относительно французской винодельни Chateau Miraval. Об этом 25 ноября сообщило издание Page Six, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В ноябре 2022 года Питт подал в суд на Джоли из-за разногласий касательно винодельни, которую они купили еще в браке. Актер заявил, что его бывшая супруга продала свою долю третьему лицу без его согласия.

"Мы урегулировали дело во внесудебном порядке, исходя из интересов нашей семьи, и больше не будем давать комментариев", - говорится в заявлении бывших супругов для издания.

Бывшие супруги предупредили, что любые комментарии в СМИ, которые приписываются неким "источникам", на самом деле нне исходят ни от них, ни от кого-либо из их близких.

Напомним, Брэд Питт и Анджелина Джоли расстались в 2016 году, но развод супруги оформили лишь в 2024-м после долгих судебных разбирательств.