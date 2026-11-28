Британский журнал Vogue назвал самую стильную пару года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на официальном сайте.

Возглавили рейтинг самых стильных пар года британский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон.

"Ее элегантные вечерние платья неизменно вызывают восхищение, особенно когда она сочетает их с чем-нибудь блестящим из семейного архива и с принцем Уильямом под руку", - заявили редакторы.

На втором месте они отметили певицу Дуа Липу и ее мужа, актера Каллума Тернера.

"Ее свадебный образ от Chanel, несомненно, стал лучшим в этом году. Платье от кутюр продемонстрировало, на что способен Матье Блази в свадебной моде. Тем временем, награда за самого стильного жениха 2026 года достается Каллуму Тернеру, который сказал "да" в костюме от Louis Vuitton", - резюмировали они.