Журнал Vogue назвал самую стильную пару года
Британский журнал Vogue назвал самую стильную пару года.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на официальном сайте.
Возглавили рейтинг самых стильных пар года британский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон.
"Ее элегантные вечерние платья неизменно вызывают восхищение, особенно когда она сочетает их с чем-нибудь блестящим из семейного архива и с принцем Уильямом под руку", - заявили редакторы.
На втором месте они отметили певицу Дуа Липу и ее мужа, актера Каллума Тернера.
"Ее свадебный образ от Chanel, несомненно, стал лучшим в этом году. Платье от кутюр продемонстрировало, на что способен Матье Блази в свадебной моде. Тем временем, награда за самого стильного жениха 2026 года достается Каллуму Тернеру, который сказал "да" в костюме от Louis Vuitton", - резюмировали они.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре