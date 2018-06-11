Новый продукт от “PAŞA Sığorta” призванный охватить весь мир - ФОТО

Впервые в Азербайджане компания " PAŞA Sığorta " представляет международный продукт медицинского страхования, являющийся новинкой для азербайджанского рынка страхования и предоставляющий широкое страховое обеспечение в максимальной степени. В связи с этим 8 июня компания провела презентацию для гостей и представителей медиа в количестве 200 человек.

Как сообщает Day.Az, на мероприятии выступили председатель правления компании " PAŞA Sığorta " Ульвия Джаббарова, руководитель департамента маркетинга и связей с общественностью Нурана Теймурова, представители компаний "Crossborder Health Partners" и "Global Benefits Group", являющихся деловыми партнерами " PAŞA Sığorta " по данному продукту, доцент по общей хирургии сети больниц "Acıbadem" доктор Тамер Каршыдаг и врач-психиатр Халима Гaмaрлинская.

Компания " PAŞA Sığorta ", постоянно ориентирующаяся в своей деятельности на желания клиентов, предлагает в 2-х видах действующий в зарубежных медицинских учреждениях международный продукт медицинского страхования: "Sərhədsiz Səhhət" и "Медицинское страхование: Acıbadem". Как сообщили гостям мероприятия спикеры, идея представления на рынке данных продуктов возникла именно на основании многочисленных запросов, поступающих от клиентов. Каждый продукт страхования состоит их двух пакетов. Пакеты "Sərhədsiz Səhhət" подразделяются на регионы по всему миру.

"Sərhədsiz Səhhət" - это международный продукт медицинского страхования, действующий во всех четырех сторонах света, и в пределах одного территориального подразделения предоставляет возможность выбора следующих пакетов медицинского страхования: "Advantage" и "Advantage Plus": 1-й регион - весь мир, 2-й регион - весь мир за исключением Северной Америки, 3-й регион - весь мир за исключением США, Китая, Великобритании, Гонконга, Сингапура и Швейцарии, 4-й регион - весь мир за исключением США, Китая, Великобритании, Гонконга, Сингапура, Швейцарии, Австралии, Бразилии, Чили, Мексики и Таиланда.

"Медицинское страхование: Acıbadem". Данный продукт медицинского страхования состоит из 2-х пакетов: "Crystal" и "Diamond". Пакет медицинского страхования "Crystal" имеет страховое обеспечение в размере максимум 800 000 долларов США, а пакет "Diamond" - максимум 500 000 долларов США.

Отмеченные продукты предоставляют такие важные услуги, как check-up-обследование, обследование беременности, лечение хронических и онкологических заболеваний.

Выступавшая на мероприятии председатель правления компании "PASHA Insurance" Ульвия Джаббарова отметила: "Являясь крупнейшей страховой компанией Азербайджана, мы всегда предлагаем нашим клиентам наилучшие решения. Лишь поэтому мы выбрали партнерами "Cross Border Health Partners" и "Global Benefits Group", имеющие огромный опыт в области международного страхования здоровья. Мы очень рады, что можем предложить нашим клиентам медицинское страхование высокого уровня не только в Азербайджане, но также во всем мире".

Отметим, что цены на страховые пакеты варьируются в зависимости от возраста и истории болезни обратившегося лица. Обратившись в частной, групповой, корпоративной формах, вы также можете приобрести данные продукты на особых условиях.

Отметим, что компания " PAŞA Sığorta " начала свою деятельность в 2006-м году. Являющаяся членом группы предприятий "PAŞA Holding", компания оказывает услуги по 36 видам добровольного и обязательного страхования около 300 000 корпоративным и частным клиентам. По размерам своего капитала, страховых сборов, страховых оплат и другим показателям компания является лидером страхового рынка и самой крупной страховой компанией.

Ф. Агаларова