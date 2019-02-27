Стало известно, когда откроется станция "Бакмил"
27 февраля 2019 16:50 344
ЗАО "Бакинский метрополитен" на днях сдаст в эксплуатацию станцию "Бакмил" после капитального ремонта и реконструкции.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО.
"На платформе единственной станции метро открытого типа установлено покрытие, которое защитит от осадков пассажиров, сооружения и оборудование", - говорится в информации.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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