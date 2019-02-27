ЗАО "Бакинский метрополитен" на днях сдаст в эксплуатацию станцию "Бакмил" после капитального ремонта и реконструкции.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО.

"На платформе единственной станции метро открытого типа установлено покрытие, которое защитит от осадков пассажиров, сооружения и оборудование", - говорится в информации.